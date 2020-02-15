Об этом сообщают #Буквы.
Их песни получили наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.
Всего в первом полуфинале выступили восемь конкурсантов: группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, певица GARNA, певец KHAYAT; певец David Axelrod; группа TVORCHI.
Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим был Сергей Притула.
Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) были суммированы. По итогам общего результата сформировали рейтинговую таблицу:
Финалисты национального отбора на “Евровидение-2020” также провели жеребьевку, во время которой был определен порядок выступлений в финале.
На сцену 22 февраля исполнители выйдут в такой последовательности:
1. KRUTь
2. Jerry Heil
3. Go-A
4. David Axelrod
5. Khayat
6. TVORCHI
Порядковые номера участников будут также кодом для голосования в финале.
Выступления конкурсантов-финалистов:
TVORCHI с песней “Bonfire”
KHAYAT с песней “Call for love”
David Axelrod с песней “Horizon”
Выступления остальных конкурсантов:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure с песней “Maze”
FO SHO с песней “BLCK SQR”
Элина Иващенко с песней “Get up”
Александр Порядинский с песней “Savior”
GARNA с песней “Who We Are?”
- В первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, в финал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2020” прошли певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) и KRUTЬ (Марина Круть), а также группа Gо-A.