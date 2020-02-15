По итогам второго полуфинала в финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошли певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi.

Об этом сообщают #Буквы.

Их песни получили наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и членов жюри.

Всего в первом полуфинале выступили восемь конкурсантов: группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, певица GARNA, певец KHAYAT; певец David Axelrod; группа TVORCHI.

Судили участников нацотбора Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим был Сергей Притула.

Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) были суммированы. По итогам общего результата сформировали рейтинговую таблицу:

Финалисты национального отбора на “Евровидение-2020” также провели жеребьевку, во время которой был определен порядок выступлений в финале.

На сцену 22 февраля исполнители выйдут в такой последовательности:

1. KRUTь

2. Jerry Heil

3. Go-A

4. David Axelrod

5. Khayat

6. TVORCHI

Порядковые номера участников будут также кодом для голосования в финале.

Выступления конкурсантов-финалистов:

TVORCHI с песней “Bonfire”

KHAYAT с песней “Call for love”

David Axelrod с песней “Horizon”

Выступления остальных конкурсантов:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure с песней “Maze”

FO SHO с песней “BLCK SQR”

Элина Иващенко с песней “Get up”

Александр Порядинский с песней “Savior”

GARNA с песней “Who We Are?”