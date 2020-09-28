Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр объявил сегодня план эстафеты олимпийского огня в Токио, запланированной на 2021 год.

Об этом сообщается на сайте Олимпийских игр в Токио.

Эстафета Олимпийского огня начнется 25 марта 2021 года из Национального тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима, а затем огонь пронесут по всем 47 префектурам Японии. В принципе, маршрут и расписание эстафеты останутся такими, как планировалось изначально.

Поскольку в 2021 году будет отмечаться 10-я годовщина Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, эстафета олимпийского огня направлена ​​на демонстрацию восстановления районов, наиболее пострадавших от стихии.

После пандемии COVID-19 олимпийский огонь станет символом стойкости, единства и солидарности человечества.

Эстафета олимпийского огня продлится 121 день.

Комитет Игр Токио-2020 позже рассмотрит подробный список факелоносцев.