Об этом сообщается на сайте Олимпийских игр в Токио.
Эстафета Олимпийского огня начнется 25 марта 2021 года из Национального тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима, а затем огонь пронесут по всем 47 префектурам Японии. В принципе, маршрут и расписание эстафеты останутся такими, как планировалось изначально.
Поскольку в 2021 году будет отмечаться 10-я годовщина Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, эстафета олимпийского огня направлена на демонстрацию восстановления районов, наиболее пострадавших от стихии.
После пандемии COVID-19 олимпийский огонь станет символом стойкости, единства и солидарности человечества.
Эстафета олимпийского огня продлится 121 день.
Комитет Игр Токио-2020 позже рассмотрит подробный список факелоносцев.
- В мае этого года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.
- Позже появилось сообщение, что перенесенные на 2021 год летние Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей.
- Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что Олимпийские игры в Токио в следующем году состоятся вне зависимости от ситуации с коронавирусом.