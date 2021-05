Про це повідомляє видання Variety. Фото були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті HBO.

Знімання приквелу стартувало у квітні цього року.

Приквел заснований на книзі Джорджа Мартіна “Полум’я і кров”.

Події розгортатимуться за 300 років до тих, що були описані у “Грі престолів”, у час, коли королівський дім Таргарієнів перебував на піку своєї могутності.

Відтак, головними героями будуть представники династії Таргарієнів, пращурів Дейнеріс Таргарієн, які правили Вестеросом упродовж століть.

За сюжетом після смерті старого короля принц і принцеса Таргарієн почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як “Танець драконів”.

До фільмування нового серіалу залучений сам Джордж Мартін, а також Мігель Сапочнік, режисер кількох серій “Гри престолів”.

HBO released the first official photos of the ‘Game of Thrones’ prequel ‘House of the Dragon.’ #THRNews pic.twitter.com/Huixwt9XM5

— The Hollywood Reporter (@THR) May 5, 2021