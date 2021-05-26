Про це вони повідомили на брифінгу, інформує пресслужба “ЄС”.

За словами Іллі Новікова ці випуски “багатьма були сприйняті як прямі звинувачення Петра Порошенка у кримінальній діяльності”.

“Ми не можемо сприймати ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування, вони виглядають набагато більш схожими на частину інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції, спрямованої на дискредитацію особисто Петра Порошенка”, – заявив Новіков.

Сьогодні адвокати надіслали письмове звернення в редакцію із проханням пояснити, чи є ці висловлювання відносно Порошенка твердженнями чи все-таки оцінювальними судженнями.

Ілля Новіков повідомив, що журналістам передали документи, “які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який за твердженням Бігуса був предметом угоди й був деяким чином обміняний на нафтопровід. Він додав, що документи щодо цього заводу є вільному доступі й будуть скеровані до редакції програми.

“Зокрема, до того, як насправді складалась доля заводу. Перший документ – це постанова так званого “уряду Севастополя”, де з чудовою відвертістю йдеться наступне: що “у цілях відновлення соціальної справедливості, забезпечення безпеки” і так далі й таке інше, “постановляє встановити, що державною власністю міста федерального значення Севастополя є рухоме і нерухоме майно, права і активи підприємств”. Далі список підприємств, першим з яких йде ПАО “Севморзавод”. Тобто це перший документ, вихідний від російської влади в особі штучної маріонеткової влади “уряду Севастополя», яким завод був конфіскований”, – зазначає Новіков.

За його словами, редакції передадуть й другий документ – розпорядження уряду Російської Федерації від 31 січня 2018 року, у якому пише: “прийняти у федеральну власність наявний у власності міста Севастополя Державне інвентарне підприємство Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе”. Адвокати скерують журналістам й третій документ – рішення Шевченківського суду міста Києва від 16 травня 2016 року, яким підтверджується, що з точки зору права й законів України жодної зміни у статусі відповідного заводу не відбулося. Тобто всі ті акти щодо конфіскації цього майна, які проводила Російська Федерація, є нікчемними.

“Я б хотів додати про всяк випадок, що ми помітили всі ті “соломки”, якими намагалися обкластися автори сюжетів, всі ці їх застереження. Що там десь “злі язики кажуть”, або це якісь там “обґрунтовані припущення”. Але ми сподіваємося, що у цих журналістів стане мужності чітко уточнити – вони щось стверджують чи озвучують свої або чиїсь фантазії. Ми дуже просимо, щоб вони це зробили”, – наголосив Головань.