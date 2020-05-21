Компания Google, которой принадлежит сервис YouTube, обнародовала список запрещенных тем для контента о коронавирусе COVID-19, который публикуется на видеохостинге.

Указанная информация появилась на сайте Google.

“На YouTube запрещена публикация контента о COVID-19, способного привести к причинению серьезного вреда здоровью. В частности, нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусе, противоречащие официальным источникам – Всемирной организации здравоохранения и местным органам здравоохранения”, – отмечается в сообщении.

Речь идет о контенте на темы:

• лечения коронавируса (когда зрителей отговаривают обращаться за медицинской помощью и призывают лечить коронавирус в домашних условиях – средствами народной медицины, с помощью молитв и обрядов);

• профилактики COVID-19 (сюда относится контент, который противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения);

• диагностики коронавируса (материалы с информацией о методах выявления, которая противоречит официальным рекомендациям);

• о путях передачи вируса (утверждения о том, что заболевание COVID-19 не является вирусным или заразным; что отдельные лица невосприимчивы к вирусу; что коронавирус не распространяется в определенных климатических и географических условиях; советы о несоблюдении физической дистанции и самоизоляции).

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В список запрещенных тем вошли:

• отрицание существования коронавируса;

• утверждения о том, что COVID-19 не приводит к летальным исходам;

• утверждения о том, что существует эффективная вакцина или лекарство против COVID-19;

• утверждения о том, что люди определенной национальности или расы обладают иммунитетом против коронавируса;

• призывы лечиться народными средствами, с помощью молитв, обрядов и не обращаться за медпомощью;

• призывы отказываться от обращения за медицинской помощью при признаках болезни;

• утверждения, что задержка дыхания является тестом на наличие коронавируса;

• призывы отказаться от азиатской еды, так как через нее якобы можно заразиться коронавирусом;

• утверждения, что очистить воздух от коронавируса можно, запуская фейерверки;

• утверждения, что заболевание COVID-19 вызвано излучением от сети 5G;

• сообщения, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования на COVID-19;

• утверждения, что коронавирус не распространяется в странах с жарким климатом;

• видео, в которых утверждается, что социальное дистанцирование и самоизоляция не являются эффективными мерами по сдерживанию COVID-19.

Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять. Аккаунты пользователей в случае повторных нарушений – заблокируют (после трех предупреждений).

“Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован”, – сказано в сообщении.