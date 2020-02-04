Ролик размещен на Youtube-канале кинодистрибьютора MMD UA.

“Пульс” — спортивная драма, рассказывающая историю украинской паралимпийской спортсменки Оксаны Ботурчук, пережившей автомобильную аварию.

“Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград”, — говорится в описании трейлера.

Автором картины стал молодой украинский режиссер Сергей Чеботаренко.

В фильме снялись Наталия Бабенко (Оксана), Станислав Боклан (тренер), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталья Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач), Роман Ясиновский (Дмитрий), Максим Самчик (Макс), Сергей Лузановский (Сергей), Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

Фильм выйдет в прокат 19 марта 2020 года.

Справка. Оксана Александровна Ботурчук — украинская легкоатлетка, Заслуженный мастер спорта Украины. Паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 года.