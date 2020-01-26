СМИ опубликовали видео скандальной встречи Трампа с Парнасом и Фруманом 

Обнародована полная видеозапись встречи президента США Дональда Трампа с бизнесменами и партнерами его адвоката Руди Джулиани — Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Видеозапись опубликовало международное информагенство Associated Press.

Как сообщалось ранее, 25 января американский телеканал телеканал ABC опубликовал короткую аудиозапись, сделанную в апреле 2018 года на встрече Дональда Трампа, его советника и адвоката Рудольфа Джулиани, а также его партнеров – Лева Парнаса и Игоря Фрумана. На аудиозаписи слышно, как человек с голосом, похожим на голос президента Дональда Трампа, требует уволить посла США в Украине Мари Йованович.

Позднее агенство Associated Press обнародовало видеозапись, сделанную на скрытую камеру одним из участников этой встречи, состоявшейся в отеле Trump в Вашингтоне. Запись длится 83 минуты.

Людей можно рассмотреть на видео лишь в отдельных его частях. В эпизодах, где участники встречи видны, можно заметить сына президента Дональда Трампа-младшего, бывшего советника президента Джонни Де Стефано, внука иконы гольфа Джек Никлаус III, и нью-йоркского застройщика Стэнли Гейла.

О чем говорили Трамп, Парнас, Фруман и другие?

Украина. На записи слышно, как президент Дональд Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США.

“Как долго они продержутся в борьбе с Россией?” — сказал Трамп.

Далее в ходе обсуждения Украины Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается, а он просит “избиваться от нее”.

Парнас: Самая большая проблема там (в Украине, – ред.), я думаю, то, с чего нам нужно начать, это то, что мы должны избавиться от посла. Она все еще осталась от администрации Клинтон… Она в основном ходит и говорит всем: “Подождите, его привлекут к ответственности, просто подождите”. Трамп: Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите. Ок? Сделайте это.

В конце ужина можно услышать, как Парнас представляет подарок Трампу от “главного раввина в Украине” и раввинов в Израиле, проводя параллель между Трампом и Мессией.

Парнас: Как будто Мессия — это человек, который пришел спасти весь мир. Так что ты как спаситель Украины. Фруман: Все евреи Украины молятся за вас.

Джордж Буш, Китай, Всемирная торговая организация. На записи слышно, как Трамп выступает против бывшего президента Джорджа Буша, Китая, Всемирной торговой организации и Европейского союза.

“Буш, он вовлекает нас в войну, он втягивает нас в Ближний Восток, это было прекрасно. Сейчас мы на Ближнем Востоке за 7 триллионов долларов. … Китай срывает нас на годы, а мы должны им 2 триллиона долларов”, — сказал Трамп.

Далее президент обвиняет ВТО, потому что она “позволила Китаю делать то, что он делает”.

“Китай не был великим до ВТО”, — подчеркнул он.

Корея. Трамп предоставил гостям обновленную информацию перед своей первой встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщив, что он определился с датой и местоположением. Один из присутствующих стремился предложить другое место в Южной Корее, где есть поле для гольфа, спроектированное Никлаусом.

“Вы знаете, что Ким Чен Ын — отличный игрок в гольф”, — сказал Трамп, после чего раздался смех.

Мексика. Трамп также обсудил пограничный кризис и планы по строительству стены на границе с Мексикой, настаивая на том, что он хочет построить бетонную стену, но слышал от сотрудников правоохранительных органов, что она нежизнеспособна. Он говорит, что торговцы наркотиками перебрасывают через стену тяжелые пакеты наркотиков, которые могут убить агентов пограничного патруля.

“У них есть катапульта, и они бросают через стену, и оно приземляется на другой стороне стены, и это может попасть в людей. Можете ли вы представить, что вас бьют 100 фунтов? Все это нелепо. Мне бы очень хотелось увидеть бетонную стену, но это просто невозможно сделать”, — сказал Трамп.

Выборы в США и СМИ. Ближе к концу обеда дискуссия переходит к выборам в Соединенных штатах Америки и обсуждению средств массовой информации.

“Журналы мертвы. … Я думаю, что кабельное телевидение в порядке. Если мы когда-либо проиграем выборы, кабельное телевидение будет мертвым”, — добавил Трамп.

Также Трамп говорил, что он считает, что ему было бы сложнее в 2016 году, если бы Берни Сандерс был кандидатом от демократов.

“Можете представить, был ли у них нормальный кандидат? Это все, о чем они говорят. Если бы у них была Хиллари, Хиллари, их рейтинг был бы на одну пятую”, — подчеркнул он.

Напомним, собеседники Трампа — бизнесмены Лев Парнас (родился в Украине) и Игорь Фруман (родился в Беларуси)— обвиняются в заговоре с целью сокрытия оплаты неназванному члену Конгресса, работавшему в интересах по крайней мере одного чиновника из украинского правительства. Правоохранители США считают, что они обратились к конгрессмену за помощью в отзыве посла США в Украине. Посол Мари Йованович была отозвана Госдепартаментом 20 мая 2019 года.

11 октября 2019 года бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, которые помогали адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в делах, связанных с Украиной, были задержаны в США. Известно, что на протяжении нескольких месяцев они работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Сам Трамп заявлял, что не знаком ни с Фруманом, ни с Парнасом.

“Я их не знаю. Я не знаю о них. Я не знаю, что они делают, но я не знаю, может быть, они были клиентами Руди. Вы должны спросить Руди, я просто не знаю”, — говорил Трамп.

Однако журналисты собрали доказательства 10 встреч бизнесменов с Трампом в период с марта 2014 года по декабрь 2018 года. Встреча в апреле 2018 года, запись которой обнародована теперь, присутствовала в списке.