В Интернете появилась карта распространения нового китайского коронавируса, жертвами которого уже стали 17 человек.

Мониторинговые данные опубликовало международное информагентство BNO News.

Так, в мире есть 625 подтвержденных случаем заболевания этим вирусом, 17 человек умерли.

Больше всего заболевших в самом Китае, но есть случаи в Северной и Южной Корее, Японии, Таиланде и США.



