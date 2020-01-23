Мониторинговые данные опубликовало международное информагентство BNO News.
Так, в мире есть 625 подтвержденных случаем заболевания этим вирусом, 17 человек умерли.
Больше всего заболевших в самом Китае, но есть случаи в Северной и Южной Корее, Японии, Таиланде и США.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.
- Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.
- Китайские власти распорядились перекрыть все пути дорожного и авиасообщения.