Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей национальной команды на 2021. Стартует команда Андрея Шевченко 24 марта на выезде против действующих чемпионов мира - команды Франции, а завершит год 16 ноября также в гостях против Боснии и Герцеговины.

Расписание игр обнародовано на Facebook-странице организации.

Футбольный сезон команда Андрея Шевченко начнет 24 марта гостевым поединком против действующего чемпиона мира сборной Франции. Через четыре дня на “Арене Львов” украинцы сыграют с командой Финляндии, а 31 марта на том же стадионе будут принимать Казахстан. Все три матча состоятся в рамках отбора к ЧМ – 2022 года.

Перед играми Евро – 2021 на июнь у “сине-желтых” запланирован товарищеский матч, соперник пока неизвестен.

На чемпионате Европы в группе “С” Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. 17 июня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро – 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (по общему рейтингу сборных во время жеребьевки финального раунда), занявшие на групповом этапе Евро – 2020 третье место.

Два поединка национальная сборная проведет в сентябре: в гостях против Казахстана (01.09) и дома против Франции (04.09).

9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, а через три дня будет принимать Боснию и Герцеговину. С этой же сборной “сине-желтые” и завершат футбольный сезон гостевым матчем, игра состоится 16 ноября.

Осенью у сборной Украины запланированы еще две товарищеские игры, но соперники и точные даты поединков пока неизвестны.