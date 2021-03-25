Об этом сообщает MIT Technology Review.

Отмечается, что это более четкое продолжение исторической фотографии 2019 года, на которой показан поляризованный свет, прослеживающий силовые линии магнитного поля.

Телескоп Event Horizon вошел в историю 10 апреля 2019 года, когда он опубликовал первое в истории изображение черной дыры. Ярко-оранжевый круг, расположенный на расстоянии 53 миллионов световых лет от нас, был получен с помощью восьми радиообсерваторий на четырех разных континентах.

Их комбинированное изображение позволяло вглядываться в центр M87 и видеть свет сверхгорячих газов и пыли, циркулирующих вокруг горизонта событий сверхмассивной черной дыры.

В нескольких новых исследованиях, опубликованных в Astrophysical Journal, астрономы просмотрели архив данных и проанализировали движение поляризованного света вокруг объекта.

Световые волны обычно колеблются взад и вперед в разных направлениях. Но эти волны могут поляризоваться магнитными полями, и эти колебания ограничиваются одной линейной плоскостью. Этот свет эффективно отслеживает линии магнитного поля черной дыры, создавая более четкое изображение, чем размытое изображение, показанное в 2019 году.