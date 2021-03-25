Об этом сообщает MIT Technology Review.

Отмечается, что это более четкое продолжение исторической фотографии 2019 года, на которой показан поляризованный свет, прослеживающий силовые линии магнитного поля.

Снимок 2021 года

Телескоп Event Horizon вошел в историю 10 апреля 2019 года, когда он опубликовал первое в истории изображение черной дыры. Ярко-оранжевый круг, расположенный на расстоянии 53 миллионов световых лет от нас, был получен с помощью восьми радиообсерваторий на четырех разных континентах.

Снимок 2019 года

Их комбинированное изображение позволяло вглядываться в центр M87 и видеть свет сверхгорячих газов и пыли, циркулирующих вокруг горизонта событий сверхмассивной черной дыры.

В нескольких новых исследованиях, опубликованных в Astrophysical Journal, астрономы просмотрели архив данных и проанализировали движение поляризованного света вокруг объекта.

Световые волны обычно колеблются взад и вперед в разных направлениях. Но эти волны могут поляризоваться магнитными полями, и эти колебания ограничиваются одной линейной плоскостью. Этот свет эффективно отслеживает линии магнитного поля черной дыры, создавая более четкое изображение, чем размытое изображение, показанное в 2019 году.