Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Это первый геймплейный тизер, в нем немного показали несколько локаций.

Главного героя будут звать Скиф – или он будет расследовать что-то связанное с хозяином утраченного ПДА. В качестве музыкального фона звучит вариация на тему песни “Линия жизни” группы “Сплин”.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series и PC. Под роликом говорится о релизе в 2021 году, хотя авторы игры никаких заявлений о сроках еще не делали.

В Xbox заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox Series X и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарный шутер появится позже, чем на Xbox Series X.

В отличие от оригинальной серии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают открытый мир. Разработчики хотят сделать каждое прохождение уникальным со множеством выборов, а саму игру — “разветвленной историей со множеством концовок”. Также разработчики заявили, что изменили симуляцию живого мира A-Life, благодаря которой обитатели Зоны взаимодействуют между собой без игрока.

S.T.A.L.K.E.R. — серия видеоигр, разработанная украинской компанией GSC Game World, основанная на повести “Пикник на обочине” братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского “Сталкер” и реальной Чернобыльской зоны.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R появилась в 2007 году, затем разработчики создали сиквел “S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти” и приквел “S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо”.