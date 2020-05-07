Кабинет Министров опубликовал постановление, которое правительство приняло 4 мая, о продлении в Украине карантина до 22 мая с введением определенных послаблений уже со следующего понедельника, 11 мая.

Документ опубликован на сайте Правительства.

Согласно постановлению, с 11 мая в Украине разгешат работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метра друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет.

Также со следующего понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники.

Кроме этого Правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают учебно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

С 11 мая заработают предприятия в области средств массовой информации, в частности точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Также со следующего понедельника в Украине можно будет снимать кино при условии ограничения количества задействованных лиц до 50 человек, а еще проводить в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиции и других мероприятия, которые не предусматривают одновременного присутствия более 50 человек и без зрителей.