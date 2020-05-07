Документ опубликован на сайте Правительства.
Согласно постановлению, с 11 мая в Украине разгешат работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метра друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет.
Также со следующего понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники.
Кроме этого Правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают учебно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.
С 11 мая заработают предприятия в области средств массовой информации, в частности точки продажи прессы, типографии, редакции, логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий.
Также со следующего понедельника в Украине можно будет снимать кино при условии ограничения количества задействованных лиц до 50 человек, а еще проводить в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиции и других мероприятия, которые не предусматривают одновременного присутствия более 50 человек и без зрителей.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.