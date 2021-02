Об этом пишет Forbes.

Так, видео с камер видеонаблюдения обнародовали во время судебного процесса в Сенате по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа.

На видеозаписи видно, как офицер Юджин Гудман говорит сенатору Митту Ромни укрыться в безопасном месте.

Security footage played by impeachment managers shows officer Eugene Goodman running to respond to the breach and telling Sen. Mitt Romney to run to safety. pic.twitter.com/Gk1BN6vStZ — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 10, 2021



На других кадрах видно, как Пенса, который председательствовал на заседании по утверждению победы Джо Байдена, эвакуируют из зала Сената вместе с семьей.

Truly remarkable footage of Vice President Pence and his family being escorted out of the Senate chamber. President Trump was back at the White House, continuing to trash Pence, according to multiple people. pic.twitter.com/Vr3c5EBwTR — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 10, 2021



Также на слушаниях по делу об импичменте показали еще одно видео, на котором видно как сотрудники Сената и журналисты эвакуируются из здания. На кадрах видно мужчину, одного из числа штурмовавших Капитолий, его полиция держит под дулом пистолета за попытку проникновения в галерею.

Perhaps the most shocking unreleased footage yet: staff and journalists evacuate feet away from a rioter being held at gunpoint by officers for trying to get into the gallery. pic.twitter.com/8LK3IPPh4k — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 10, 2021