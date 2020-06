Видео опубликовано в Twitter.

В понедельник глава Белого дома выступил с обращением к гражданам страны. Свое заявление он сделал около Белого дома на фоне шума выстрелов и зарядов со слезоточивым газом. Он дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую ранее подожгли протестующие, и, держа в руках библию, выступил с речью, в которой пообещал обеспечить безопасность страны.

Незадолго до выступления Трампа полиция зачистила Лафайет-сквер, по которой позже прошел президент. Для разгонов были использованы светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, пишет CNBC.

I don’t know what more I need. Camera, credential reporter talking. They still shot at us. https://t.co/pQHxXko2Yk — Josh Replogle CNN (@Joshrepp) June 3, 2020

.@PressSec says law enforcement cleared protesters from Lafayette Square “peaceably” ahead of Trump’s walk: pic.twitter.com/Yd017XXtUm — Will Steakin (@wsteaks) June 3, 2020

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни заявила, что ни слезоточивый газ, ни резиновые пули не применялись для разгона протестующих с площади Лафайет-сквер.

На опубликованных видео видно, как полиция избивает дубинками демонстрантов, слышны крики и звуки выстрелов.

I put the videos of police clearing out Lafayette Square and Trump’s photo op side by side. pic.twitter.com/t08Wul5YP7 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) June 2, 2020

Before President Trump could stride across Lafayette Square in Washington for a photo op at St. John’s Church, protesters had to be cleared out. What ensued was a burst of violence unlike any seen in the shadow of the White House in generations. https://t.co/zuzOMeqUH8 pic.twitter.com/kZRmZUrqXc — The New York Times (@nytimes) June 3, 2020

