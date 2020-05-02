В Сети опубликовали видео появления северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике после слухов о его смерти.

Об этом сообщает SkyNews.

Лидер Северной Кореи принял участие в строительстве завода по производству удобрений. Завод находится к северу от Пхеньяна.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media. It comes after speculation that he was ‘gravely ill’ after surgery last month. More on this story here: https://t.co/MpYxe7UxYW pic.twitter.com/fW3FoFJ1ew — SkyNews (@SkyNews) May 2, 2020

До этого глава КНДР 20 дней не появлялся на публике.

Вместе с ним на мероприятии были несколько высокопоставленных чиновников и младшая сестра Ким Е Чжон.

Накануне северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын появился на первомайском празднике, впервые после трех недель спекуляций о его здоровье.

Ранее ряд американских и мировых СМИ писали, что Ким “находится в серьезной опасности после операции”, согласно заявлению одного американского чиновника. Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера небеспочвенны, но трудно оценить тяжесть его состояния.

Южнокорейское онлайн-издание Daily NK, которое основное внимание уделяет Северной Корее, написало о том, что Киму провели сердечно-сосудистую операцию из-за “чрезмерного курения, ожирения и переутомления”. В издании добавили, что лидер в настоящее время проходит лечение на вилле в округе Хянсан.

После того, как состояние Ким Чен Ына улучшилось, большая часть лечащей медицинской бригады вернулась в Пхеньян 19 апреля, в то время как некоторые из них остались, чтобы наблюдать за северокорейским лидером до его полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что поезд, возможно, принадлежащий лидеру Северной Кореи, обнаружен в курортном городе Вонсане.