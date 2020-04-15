Одесский припортовый завод проиграл иск НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил первый заместитель ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

“Одесский припортовый завод, окончательно, в одно заседание, проиграл иск НАК “Нафтогаз Украины”, в Верховном суде на сумму 1474263 365,23 грн”, – написал Щуриков.

Однако он напомнил, что недавно удалось уменьшить сумму штрафных санкций на 35 млн грн.

Проиграна сумма состоит из 1374772 272,90 грн – основного долга;

32349 932,83 грн – пени,

60243 693,08 грн – штрафа,

3466 064,23 грн – 3% годовых,

3431 402,18 грн – инфляционных потерь.

Ранее Щуриков отмечал, что поставки газа “Нафтогазом” ОПЗ были необходимы для повторной приватизации в 2016 году, и долг был создан искусственным способом.