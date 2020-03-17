Сегодня в АО "Одесский припортовый завод" приняли решение о внедрении комплексных мероприятий по профилактике и предотвращению вируса COVID-19.

Об этом написал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что предприятие вынуждено приостановить работу нескольких структурных подразделений ОПЗ, а также внедрить ряд мероприятий, чтобы избежать случаев заболеваний сотрудников.

“На предприятии временно приостановлена ​​работа спортивных и медицинских объектов, курсы целевого назначения. В то же время в медицинских центрах оборудованы места временной изоляции для потенциальных больных коронавирусной инфекцией до момента их госпитализации. Предприятие в полной мере в ближайшие дни будет обеспечено дезинфицирующими средствами. Во всех местах общего пользования, спецтранспорте предприятия будет регулярно проводиться уборка спецсредствами. Наши работники информированы о том, что при первых признаках недомогания необходимо сообщить руководителям и врачам”,- объяснил Щуриков.

По его словам, сотрудники могут воспользоваться правом работать дома насколько это возможно учитывая специфику работы ОПЗ.

“Каждый сотрудник предприятия имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные Законом Украины “Об отпусках” и Кодексом законов о труде Украины. Сейчас наша цель – не допустить распространения COVID-19!”, – отметил он.

На Facebook-странице ОПЗ уточняется, какие были внедрены комплексные меры по профилактике и предотвращению вируса COVID-19.

17 марта на АО “ОПЗ” было собрано экстренное совещание руководства с начальниками структурных подразделений предприятия. Были обсуждены профилактические и противоэпидемические мероприятия по коронавирусной инфекции, которые были введены на заводе, а именно:

На предприятии создана комиссия по реагированию на угрозу заболеваний коронавирусной инфекцией. Все предложения будут поступать в комиссию, которая в дальнейшем будет информировать о дальнейших действиях и изменениях.

При первых проявлениях недомогания работник должен сообщить своему руководителю и обратиться в телефонном режиме к своему цеховому терапевту или семейному врачу по месту жительства.

При входе в медицинский центр (МЦ) АО “ОПЗ” стоит дезинфектор. Перед прохождением в МЦ посетителям обязательно надо продезинфицировать руки.

На время карантина запрещается плановый прием пенсионеров и членов семей работников завода, а также проведение плановых обследований.

В МЦ подготовлено место временной изоляции возможных больных коронавирусной инфекцией до момента их госпитализации.

С 17 марта приостановлена ​​работа объектов МЦ в г. Южный: дневного стационара и лечебно-реабилитационного центра.

В течение нескольких дней все структурные подразделения АО “ОПЗ” будут обеспечены дезинфицирующими средствами. Во время рабочего дня организуется регулярная уборка дезинфицирующими средствами рабочих мест, мест приема пищи, ЦПУ, мест общего скопления людей на предприятии.

С 17 марта проводится ежедневная дезинфекция салонов заводских и арендованных автобусов “Севертранс”.

16 марта временно приостановлена ​​работа тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и релаксационного центра, входящих в ФСК “Олимп” и ФСК “Химик”.

С 18 марта приостанавливается работа столовых, расположенных на территории АО “ОПЗ”. Будут работать магазины и буфеты в режиме магазинов.

Работники имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые им в соответствии с Законом Украины “Об отпусках”.

На базе учебно-курсового комбината временно приостановлены курсы целевого назначения.

По результатам совещания было акцентировано внимание на необходимости максимального соблюдения индивидуальных предупредительных мер всеми работниками АО “ОПЗ”.

Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.