Об этом сообщил бывший первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

“Поздравляю ОПГ ФГИУ с оконченным преступлением касательно Одесского припортового завода. И очень интересно увидеть, как на это отреагирует господин Сытник и НАБУ. Ибо, для тех, кто следил, согласно результатам проведенного конкурса по отбору давальца, который срочно отменила Наблюдательный совет ОПЗ по политическим мотивам уже были озвучены предложения участников”, – говорится в сообщении.

По словам Щурикова, “Укрнефтебурение” во главе с Михаилом Бакуненко, которое связывают с олигархом Игорем Коломойским и которое является одним из самых мощных газодобывающих предприятий Украины, не устроило новое руководство ФГИУ с ценой $77 за переработку, что уже нанесло ОПЗ многомиллионный вред.

“Но и совсем не понятно, каким образом, “АгроГазТрейдинг” во главе с Александром Горбуненко, который на конкурсе предложил цену $67 за переработку карбамида получил продление договора по цене $51? И это при том, что цена газа на рынке, за последние две недели упала более чем на 30 %”, – подчеркнул Щуриков.

Напомним, что 21 марта стало известно о том, что наблюдательный совет принял решение о прекращении полномочий членов правления, в связи с чем те намерены обратиться в суд.