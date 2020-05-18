Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Щуриков.
По словам Щурикова, сейчас на ОПЗ складывается ситуация, которая может привести к его остановке. Это связано с тем, что руководство закода сорвало поставки химических реагентов.
“Доблестное новое руководство во главе с Синицей и Игнатовским сорвало подставки химреагентов для водооборотных циклов производства карбамида. На сегодняшний день это грозит выводом из строя оборудования на десятки миллионов гривен. Под угрозой срыв поставок КФС (карбамидоформальдегидные смолы, — ред.), что при высокой летней температуре приведёт к слеживаемости готовой продукции”, — отметил Щуриков.
По словам первого замдиректора ОПЗ, также были сорваны поставки для ремонта коллекторов, в результате чего в рабочем состоянии находится только один.
“Сорваны поставки труб для ремонта коллекторов на БХО, сегодня завод работает на одном аварийном коллекторе и выход его из строя приведет к серьезным экологическим последствиям”, — подчеркнул Щуриков.
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