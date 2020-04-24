Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Юрий Бойко заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Фракция не будет голосовать (за назначение Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ – ред.), потому что мы считаем, что надо назначать людей местных, у нас 40 миллионов населения. Мы способны найти людей и выставить тех, кто способен представлять”, – сказал Бойко.

Он заверил, что ничего хорошего Украине Саакашвили не принесет.

“Политические туристы Украине не нужны”, – отметил он.

Нардеп также вспомнил слова Саакашвили об успехах в Грузии и спросил, почему же он не может вернуться на Родину и там заниматься политикой.

“Почему господин Саакашвили не может появиться в Грузии? Не может приехать туда, участвовать в общественно-политической жизни”, – отметил он.

Бойко также напомнил главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамии о судимости экс-президента Грузии и посоветовал разобраться в юридической стороне вопроса.

“Я бы посоветовал вам разобраться в юридическом аспекте. Поэтому формально господин Саакашвили имеет приговор Тбилисского суда. Я не комментирую сейчас, но формально это приговор суда суверенной страны”, – сказал Бойко.

Ранее Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.