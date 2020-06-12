Поздравление размещено на сайте партии.

“Партия “Оппозиционная платформа – За життя” от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России!” – говорится в сообщении.

По мнению “ОПЗЖ”, Украину и Россию “связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века”.

В партии также заявили, что “Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией” и в “восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ”.

12 июня в России отмечается День России — в этот день в 1990 году она приняла декларацию о государственном суверенитете.

Стоит отметить, что в феврале 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, а в апреле того же года российские войска вторглись на территорию украинского Донбасса. Война на востоке Украины продолжается по сегодняшний день.