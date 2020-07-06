Партия "Оппозиционная платформа – За життя" потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по телевидению.

Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

Всего в течение первого квартала ОПЗЖ было потрачено на деятельность 63 млн грн. Из них 60 млн грн – на осуществление пропагандистской деятельности, а именно размещение рекламы на телевидении, отмечает КИУ.

Большую часть средств получил телеканал “112 Украина”. Совокупно партия перечислила телеканалу 23 млн грн. Деньги были перечислены за “услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала”.

Еще 16 млн грн было перечислено ООО “Телерадиокомпания “Новые коммуникации” (телеканал “ZIK”) в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов.

Кроме того, 19 млн грн получило ООО “Новости 24” (телеканал “NewsOne”) в качестве оплаты за размещение рекламных видеоматериалов.

“Украинские налогоплательщики фактически оплатили рекламу партии на ряде телеканалов. На практике это означает расходование бюджетных средств на ветер. Ведь вместо того, чтобы тратить средства на развитие партии, ОПЗЖ тратит бюджетные средства на самопиар”, – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

По его мнению, такие действия не нарушают действующее законодательство, однако противоречат самой идее государственного финансирования партий. Поэтому крайне важно внести изменения в Закон “О политических партиях в Украине” и запретить партиям тратить государственные средства на оплату рекламы.