«ОПЗЖ» выдвинула в мэры Киева бывшего главу КГГА Попова

Об этом сообщила пресс-служба партии.
“Мы – партия “Оппозиционная платформа – За життя” – выдвигаем на пост городского главы Киева, как я считаю, лучшего кандидата, который вообще есть в списке претендентов – это Александр Попов! Я хочу, чтобы все поняли: на боксерском ринге, он, возможно, уступил бы Виталию Кличко. Быть может, он не смог бы сыграть на рояле так, как это сделали бы многие из нынешней власти. Но Попов – дважды министр ЖКХ. Попов в хозяйстве понимает намного больше всех тех, кто сегодня у “руля” страны. Он трижды награжден орденом “За заслуги” I, II, III степени. Он – человек, при котором Киев реально развивался!” – заявил сопредседатель “ОПЗЖ” Вадим Рабинович.
Кроме того, по данным издания “Лига”, партия также утвердила список кандидатов от “ОПЗЖ” в Киевсовет. В первую пятерку вошли:
- Александр Попов;
- Юлия Симунина;
- Михаил Царенко;
- Александр Плужник;
- Елена Букало.
Стоит отметить, Александр Попов был главой Киевской городской государственной администрации с 16 ноября 2010 года до 14 декабря 2013-го. Его отстранили от должности из-за обвинений в ответственности за силовой разгон митингующих на Майдане Незалежности.
- Во время воскресного съезда была объявлена первая десятка “Слуги народа” на выборах в Киевсовет. Так, список “СН” возглавила руководительница общественной организации “Город-сад”, супруга главы МИД Евгения Кулеба.
- Также была официально представлена как кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. Ее выдвинули кандидатом по результатам праймериз “Слуги народа”, состоявшегося 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
- Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отреагировал на съезд партии “Слуга народа”, организованный на территории вуза, обратив внимание на нарушение закона.