«ОПЗЖ» выдвинула в мэры Киева бывшего главу КГГА Попова

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Мы – партия “Оппозиционная платформа – За життя” – выдвигаем на пост городского главы Киева, как я считаю, лучшего кандидата, который вообще есть в списке претендентов – это Александр Попов! Я хочу, чтобы все поняли: на боксерском ринге, он, возможно, уступил бы Виталию Кличко. Быть может, он не смог бы сыграть на рояле так, как это сделали бы многие из нынешней власти. Но Попов – дважды министр ЖКХ. Попов в хозяйстве понимает намного больше всех тех, кто сегодня у “руля” страны. Он трижды награжден орденом “За заслуги” I, II, III степени. Он – человек, при котором Киев реально развивался!” – заявил сопредседатель “ОПЗЖ” Вадим Рабинович.

Кроме того, по данным издания “Лига”, партия также утвердила список кандидатов от “ОПЗЖ” в Киевсовет. В первую пятерку вошли:

Александр Попов;

Юлия Симунина;

Михаил Царенко;

Александр Плужник;

Елена Букало.

Стоит отметить, Александр Попов был главой Киевской городской государственной администрации с 16 ноября 2010 года до 14 декабря 2013-го. Его отстранили от должности из-за обвинений в ответственности за силовой разгон митингующих на Майдане Незалежности.