Covid-19 Украина

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«ОПЗЖ» выдвинула в мэры Киева бывшего главу КГГА Попова

Партия "Оппозиционная платформа — За життя" выдвинула бывшего главу Киевской городской государственной администрации столицы Александра Попова кандидатом в мэры столицы.

Вторник, 22 сентября 2020, 16:46

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Мы – партия “Оппозиционная платформа – За життя” – выдвигаем на пост городского главы Киева, как я считаю, лучшего кандидата, который вообще есть в списке претендентов – это Александр Попов! Я хочу, чтобы все поняли: на боксерском ринге, он, возможно, уступил бы Виталию Кличко. Быть может, он не смог бы сыграть на рояле так, как это сделали бы многие из нынешней власти. Но Попов – дважды министр ЖКХ. Попов в хозяйстве понимает намного больше всех тех, кто сегодня у “руля” страны. Он трижды награжден орденом “За заслуги” I, II, III степени. Он – человек, при котором Киев реально развивался!” – заявил сопредседатель “ОПЗЖ” Вадим Рабинович.

Кроме того, по данным издания “Лига”, партия также утвердила список кандидатов от “ОПЗЖ” в Киевсовет. В первую пятерку вошли:

  • Александр Попов;
  • Юлия Симунина;
  • Михаил Царенко;
  • Александр Плужник;
  • Елена Букало.

Стоит отметить, Александр Попов был главой Киевской городской государственной администрации с 16 ноября 2010 года до 14 декабря 2013-го. Его отстранили от должности из-за обвинений в ответственности за силовой разгон митингующих на Майдане Незалежности.

  • Во время воскресного съезда была объявлена первая десятка “Слуги народа” на выборах в Киевсовет. Так, список “СН” возглавила руководительница общественной организации “Город-сад”, супруга главы МИД Евгения Кулеба.
  • Также была официально представлена как кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. Ее выдвинули кандидатом по результатам праймериз “Слуги народа”,  состоявшегося 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
  • Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отреагировал на съезд партии “Слуга народа”, организованный на территории вуза, обратив внимание на нарушение закона.
Теги: місцеві вибори, Киевсовет, Олександр Попов, ОПЗЖ

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