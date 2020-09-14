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Oracle cтанет покупателем бизнеса TikTok в США

Китайская частная холдинговая компания ByteDance выбрала Oracle Corp. в качестве партнера, чтобы попытаться спасти американский бизнес TikTok.

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:52

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Oracle обошла Microsoft в тендере за американское подразделение TikTok, заключив сделку, структурированную как партнерство, а не прямую продажу.

ByteDance, китайский владелец TikTok, вел переговоры о продаже американского бизнеса, так как в прошлом месяце президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение или в противном случае он закроет его.

TikTok наиболее популярен среди подростков, поэтому официальные лица США обеспокоены тем, что информация о пользователях может быть передана коммунистическому правительству Китая. TikTok, у которого около 100 миллионов пользователей в США, заявил, что никогда не будет делиться такими данными с властями Китая.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Китай предпочел бы закрыть TikTok в Соединенных Штатах, чем разрешить принудительную продажу.

В понедельник государственный телеканал Китая CGTN со ссылкой на источники сообщил, что ByteDance не будет продавать TikTok в США Oracle или Microsoft и не будет передавать исходный код платформы какой-либо американской компании.

Согласно последнему предложению ByteDance, Oracle станет технологическим партнером фирмы и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США. Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в операциях TikTok в США.

Данные в настоящее время хранятся в облаке Alphabet Inc.

Пока неясно, одобрит ли сделку Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая фирма владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который рассматривает сделки на предмет риска для национальной безопасности, наблюдает за переговорами между ByteDance и Oracle.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался от комментариев по поводу сделки, но сказал, что TikTok “принуждают” в США к сделке.

“Мы настоятельно призываем правительство США обеспечить открытую, справедливую, недискриминационную среду для иностранных фирм, работающих и инвестирующих в США”, – сказал он.

  • Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
  • Впоследствии Трамп заявил, что социальную сеть ТikТok может приобрести компания Oracle.
  • TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.
Теги: TikTok, Дональд Трамп

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