ОРДЛО не отказались от одностороннего обмена через Медведчука — Денисова

Боевики не отказались от плана передать определенное количество удерживаемых граждан Украины в одностороннем порядке через посредника — нардепа Виктора Медведчука.

Об этом проинформировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, 20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала, что боевики “ДНР” и “ЛНР” передадут посреднику девять незаконно удерживаемых лиц.

Денисова отказалась назвать как фамилии лиц, передадут, так и имя посредника. Российские СМИ заявляли, что о таком односторонним обмене договорился глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя”, кум президента РФ Виктор Медведчук.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук раскритиковал попытку Медведчука пропиариться на этом и рассказал, что процесс обмена остановлено.

26 января Денисова заявила, что представители оккупационной “власти” ОРДЛО не отказались от обмена.

“Реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик “ДНР” и “ЛНР” об односторонней передаче на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса — продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна”, — проинформировала Денисова.

Как удалось выяснить омбудсмену, количество лиц, которые планируют передать, а также их имена до сих пор неизвестны, поскольку по некоторым из списка продолжаются “судебные разбирательства”.

“По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно”, — добавила Денисова.

Между тем количество удерживаемых боевиками лиц увеличивается. На конец декабря удерживали 251 человека, сегодня — 267.