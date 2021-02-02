Орегон стал первым штатом в США, официально отменившим уголовную ответственность за хранение и личное употребление всех видов наркотиков.

Об этом сообщает CNN.

Избиратели штата одобрили меру 55,8% голосов еще в ноябре, но официально она вступила в силу в понедельник.

Так, в штате хранение наркотиков – таких, как героин, кокаин и метамфетамин больше не будет наказываться тюремным заключением. Теперь за это придется заплатить штраф, эквивалентный штрафу за нарушение правил дорожного движения.

Инициатива также расширяет доступ к медицинской и психологической помощи для людей с наркозависимостью – им проще будет обратиться в соответствующие учреждения, не боясь при этом, что их арестуют.

“Этот закон призван защитить людей от преследований, притеснений и тюремного заключения за употребление наркотиков и предоставить им доступ к необходимой поддержке”, – заявила исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

Несмотря на то, что хранение небольшого количества наркотиков теперь декриминализировано, хранение большего количества может повлечь за собой уголовное наказание.

Движение к декриминализации наркотиков в Орегоне было начато после того, как избиратели в нескольких других штатах проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны.