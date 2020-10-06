Об этом говорится в отчете организации.

Эксперты ОЗХО обнаружили в крови и моче политика биомаркеры ингибитора холинэстеразы со структурными характеристиками, как у веществ, которые принадлежат к группе “Новичок”. Тем не менее в организации уточнили, что обнаруженное вещество не считается запрещенным.

“Обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения по химическим веществам к Конвенции”, – сообщили в ОЗХО.

Также там отметили, что результаты анализа ОЗХО подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории Германии, Швеции и Франции.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.