Об этом сообщает издание Vice.

Proud Boys (“Гордые парни”) – это крайне правая, радикальная, неофашистская политическая организация, состоящая только из мужчин. Она пропагандирует и участвует в политическом насилии в США и Канаде.

4 января американская церковь Metropolitan AME Church подала судебный иск против организации и ее представителей. Их обвинили в том, что они уничтожили вывески Black Lives Matter, которые стояли перед церковью.

Напомним, что примерно за месяц до “штурма Капитолия” 6 января Proud Boys толпами отправились в Вашингтон в рамках так называемого Марша Million MAGA 12 декабря. Полиция сообщает, что в тот день были осквернены четыре церкви и четыре человека получили ножевые ранения.

It would appear that Metropolitan AME church in DC, a historic Black church whose Black Lives Matter sign was torn down by Proud Boys last month (who they are now suing), has a new sign.

Also of note: a very visible police presence there today. pic.twitter.com/fpq7pcvvz0

— Jack Jenkins (@jackmjenkins) January 6, 2021