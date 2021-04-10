Представители организации Proud Boys ("Гордые парни"), которые контролируют сеть компаний с ограниченной ответственностью, торгующих протеиновыми добавками, товарами с логотипом FAFO и бычками, могут потерять все, если проиграют судебный иск одной из самых старых церквей в Америке Metropolitan AME Church.

Об этом сообщает издание Vice.

Proud Boys (“Гордые парни”) – это крайне правая, радикальная, неофашистская политическая организация, состоящая только из мужчин. Она пропагандирует и участвует в политическом насилии в США и Канаде.

4 января американская церковь Metropolitan AME Church подала судебный иск против организации и ее представителей. Их обвинили в том, что они уничтожили вывески Black Lives Matter, которые стояли перед церковью.

Напомним, что примерно за месяц до “штурма Капитолия” 6 января Proud Boys толпами отправились в Вашингтон в рамках так называемого Марша Million MAGA 12 декабря. Полиция сообщает, что в тот день были осквернены четыре церкви и четыре человека получили ножевые ранения.

It would appear that Metropolitan AME church in DC, a historic Black church whose Black Lives Matter sign was torn down by Proud Boys last month (who they are now suing), has a new sign. Also of note: a very visible police presence there today. pic.twitter.com/fpq7pcvvz0 — Jack Jenkins (@jackmjenkins) January 6, 2021

На видео с тех выходных видно, как группа Proud Boys скандирует “Чьи улицы? Наши улицы!” и “К черту АНТИФА!”. Также видно, как они срывают вывеску Black Lives Matter снаружи церкви AME. На другом видео представители Proud Boys собрались вокруг вывески Black Lives Matter, украденной из другой церкви, залили ее бензином и подожгли.

“Поведение Proud Boys в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 декабря 2020 года, составило новую и опасную главу в долгой и ужасной истории насилия со стороны толпы сторонников превосходства белой расы, направленной против черных молитвенных домов”, – говорится в иске Metropolitan AME.

Генри “Энрике” Таррио, лидер Proud Boys, отказывается отвечать на иск и не понимает, чего от него хотят.

Стоит отметить, что Таррио – единственный представитель Proud Boys, конкретно упомянутый в гражданском иске церкви. Ранее он назвал иск “легкомысленным и нелепым”, добавив, что даже не нанимал адвоката.

“Если честно, мне все равно. Они ничего от меня не получат. Если они хотят продемонстрировать свою победу, это нормально”, – сказал он.

Если ответчик так и не появится в суде, церковь получит автоматическую победу в этом деле. Поскольку церковь требует возместить убытки – Proud Boys придется показать – чем они занимаются и что у них есть. Кроме финансовой выгоды, если церковь выиграет иск, то сможет требовать идентифицировать членов Proud Boys.

Но Таррио считает, что это бессмыслица, так как Proud Boys – не юридическое лицо, а стягивать материальную компенсацию с участников движения – нет законных оснований.

В VICE выяснили, что лидеры Proud Boys имеют связь с сетью компаний, которые занимаются отмыванием налогов, краудфандинговыми операциями и, как минимум, с одним интернет-магазином, продающим товары под брендом Proud Boys. Эти компании продают протеиновый порошок, футболки с тематикой оружия и толстовки.

Даже если церковь выиграет в суде – сложно будет добраться до активов Proud Boys, так как они не контролируются прозрачно.