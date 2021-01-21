Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys Джозеф Биггс в среду был арестован во Флориде после того, как ФБР заявило, что члены группы могли быть причастны к организации штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

В заявлении ФБР говорится, что 37-летний Биггс из Флориды “действительно помогал, подстрекал, консультировал, командовал, побуждал или заставлял других” штурмовать Капитолий. Биггс был одним из первых, кто ворвался в здание Капитолия.

В среду Биггс уже и предстал перед судом. Судья Эмбри Кидд из Орландо отпустил его домой, так как прокуратура не потребовала его задержания.

Согласно материалам ФБР, Биггс был опознан на одном из видео штурма Капитолия.

“Эй, Биггс, что ты скажешь?” – прозвучал голос за кадром, когда якобы Биггс вошел в здание Капитолия. “Это круто!” – ответил Биггс, прежде чем натянуть баф на лицо.

Биггсу предъявлены обвинения в препятствовании официальному заседанию Конгресса, незаконному проникновению и нарушению общественного порядка на закрытой территории Капитолия. Он является последним членом Proud Boys, которому предъявлено обвинение в штурме Капитолия.