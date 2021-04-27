Таке рішення ЦВК ухвалила під час засідання у вівторок, 27 квітня.

Відтак, Комісія постановила:

  • зареєструвати народного депутата України Андрія Аксьонова;
  • видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення;

Відповідне рішення підтримали всі 15 членів ЦВК.