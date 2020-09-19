Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" разработали четыре базовых сценария его проведения в 2021 году, которые учитывают различные прогнозы ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте “Евровидения”.

Выбор в пользу одного из сценариев будет сделан, “исходя из ситуации в первые месяцы 2021 года”.

1. Сценарий А. Традиционный формат проведения “Евровидения”.

В этой ситуации конкурс будет проведен в обычном формате. Он состоится в зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Не будет никаких ограничений на количество участников, зрителей в зале и внеконкурсных выступлений.

Организаторы отметили, что этот вариант наиболее возможен, если изобретут вакцину от COVID-19.

2. Сценарий B. “Евровидение” с соблюдением социального дистанцирования.

Все присутствующие должны будут придерживаться обязательной дистанции в 1,5 метра. Количество зрителей, соответственно, ограничат, как и участников национальных делегаций и количество представителей прессы.

При этом количество внеконкурсных выступлений останется таким же, как обычно.

Чтобы определить, кто именно сможет посетить “Евровидение” (так как билеты на “Евровидение-2020”, отмененное из-за коронавируса, автоматически действительны и на конкурс 2021 года), проведут жеребьевку. Тем, кому не повезет, будут возвращены деньги.

3. Сценарий C. Конкурс с ограничениями на путешествия.

В данном случае будет сохранено большинство ограничений предыдущего сценария: социальное дистанцирование, ограниченное количество зрителей в зале. Но будет также учитываться запрет на въезд в Нидерланды или выезд из страны-участника “Евровидения” в условиях пандемии.

Конкурс будет проводиться в Роттердаме. Однако артисты, которые не смогут приехать в Нидерланды, смогут выступить в своей стране, а их шоу будет транслироваться онлайн в зале.

4. Сценарий D. “Евровидение” на карантине.

Это вариант на случай, если в Нидерландах введут карантин.

Тогда конкурс будет проходить без публики: не будет зрителей, национальных делегаций и внеэфирных мероприятий в Роттердаме.

Все участники “Евровидения” будут исполнять свои песни из дома. Их будут транслировать в прямом эфире и сводить в единый концерт.

Стоит отметить, что “Евровидение” традиционно запланировано на май 2021 года.