Организаторы "Евровидения" требуют от Беларуси заменить песню, представленную для участия в конкурсе в 2021 году, из-за политического подтекста.

Соответствующее заявление обнародовал Европейский вещательный союз (EBU).

Речь идет о песне “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста”.

Часть процедуры отбора песен на “Евровидение” заключается в том, что их должен проверить Европейский вещательный союз на соответствие требованиям конкурса.

По итогам анализа в EBU заявили, что не могут пропустить песню группы “Галасы ЗМеста” из-за ее политического подтекста.

“Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на композицию рискует подорвать репутацию “Евровидения”, – подчеркивается в заявлении.

В связи с этим организаторы песенного конкурса попросили Минск либо изменить текст песни, либо предложить новую композицию, соответствующую правилам. В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать.

Что известно о белорусской группе и песне?

“Галасы ЗМеста” — белорусская музыкальная группа из города Барановичи (Брестская область). Ее создали бывшие “КВНщики”.

Всего в коллективе 5 человек. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”.

Как сообщает белорусское издание TUT.BY, проект “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события – массовые протесты против результатов президентских выборов.

Музиканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, исполняют язвительные песни о протестах в стране, лидерах белорусской оппозиции и политической ситуации в Беларуси.

Песня “Я научу тебя”, с которой группа планировала выступить на “Евровидении”, звучит на русском языке.

“Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему”, — поется в припеве.

Многие увидели в словах композиции политический подтекст.

В официальном Instagram песенного конкурса пост об участниках из Беларуси набрал немало комментариев, в основном – нелестных. Много негативных комментариев и дизлайков было и под песней “Я научу тебя” на YouTube-канале “Евровидения”. Композицию оттуда уже удалили.

В комментарии российским СМИ фронтмен группы Бутаков заявил, что “Галасы ЗМеста” не планирует менять песню и может отказаться от участия в “Евровидении-2021”.

“Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится”, — сказал Бутаков.

Как пишет TUT.BY, национальный отбор на “Евровидение” в Беларуси этом году проходил в “секретном” формате. Не были названы ни фамилии музыкантов, которые подали заявки на участие, ни формат отбора.

Фамилии претендентов не были названы впервые с 2011 года, когда на конкурс закрытым отбором отправили Анастасию Винникову с песней “I Love Belarus”.

В 2020 году право представить Беларусь на “Евровидении” получил дуэт VAL с песней “Навечна”. Но после того, как в августе 2020 года начались протесты против Лукашенко, участники дуэта заявили, что не видят для себя никакой карьеры “при текущем режиме”.

Белорусский вещатель в ответ заявил, что дуэт VAL не поедет на “Евровидение”, поскольку у музыкантов “отсутствует совесть”.