Соответствующее заявление обнародовал Европейский вещательный союз (EBU).
Речь идет о песне “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста”.
Часть процедуры отбора песен на “Евровидение” заключается в том, что их должен проверить Европейский вещательный союз на соответствие требованиям конкурса.
По итогам анализа в EBU заявили, что не могут пропустить песню группы “Галасы ЗМеста” из-за ее политического подтекста.
“Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на композицию рискует подорвать репутацию “Евровидения”, – подчеркивается в заявлении.
В связи с этим организаторы песенного конкурса попросили Минск либо изменить текст песни, либо предложить новую композицию, соответствующую правилам. В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать.
Что известно о белорусской группе и песне?
“Галасы ЗМеста” — белорусская музыкальная группа из города Барановичи (Брестская область). Ее создали бывшие “КВНщики”.
Всего в коллективе 5 человек. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”.
Как сообщает белорусское издание TUT.BY, проект “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события – массовые протесты против результатов президентских выборов.
Музиканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, исполняют язвительные песни о протестах в стране, лидерах белорусской оппозиции и политической ситуации в Беларуси.
Песня “Я научу тебя”, с которой группа планировала выступить на “Евровидении”, звучит на русском языке.
“Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему”, — поется в припеве.
Многие увидели в словах композиции политический подтекст.
В официальном Instagram песенного конкурса пост об участниках из Беларуси набрал немало комментариев, в основном – нелестных. Много негативных комментариев и дизлайков было и под песней “Я научу тебя” на YouTube-канале “Евровидения”. Композицию оттуда уже удалили.
В комментарии российским СМИ фронтмен группы Бутаков заявил, что “Галасы ЗМеста” не планирует менять песню и может отказаться от участия в “Евровидении-2021”.
“Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится”, — сказал Бутаков.
Как пишет TUT.BY, национальный отбор на “Евровидение” в Беларуси этом году проходил в “секретном” формате. Не были названы ни фамилии музыкантов, которые подали заявки на участие, ни формат отбора.
Фамилии претендентов не были названы впервые с 2011 года, когда на конкурс закрытым отбором отправили Анастасию Винникову с песней “I Love Belarus”.
В 2020 году право представить Беларусь на “Евровидении” получил дуэт VAL с песней “Навечна”. Но после того, как в августе 2020 года начались протесты против Лукашенко, участники дуэта заявили, что не видят для себя никакой карьеры “при текущем режиме”.
Белорусский вещатель в ответ заявил, что дуэт VAL не поедет на “Евровидение”, поскольку у музыкантов “отсутствует совесть”.
- В октябре прошлого года Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе были указаны 44 человека.
- Европейский Союз в ноябре официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции были введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.
- 20 ноября Украина и еще ряд стран присоединились к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников. В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины.
- 25 февраля 2021 года Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.