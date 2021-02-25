Организационный комитет Олимпийских игр в Токио призвал зрителей соблюдать меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса, и заменить возгласы аплодисментами во время эстафеты Олимпийского огня.

Об этом пишет The Guardian.

Эстафета Олимпийского огня, которая начнется 25 марта, будет транслироваться онлайн, чтоб избежать скопления людей. При этом зрители все же смогут наблюдать ее вживую, но мероприятие может быть приостановлено, если толпы на маршруте эстафеты станут слишком большими.

Во время эстафеты около 10 000 факелоносцев пронесут престижный символ игр по 859 местам в 47 префектурам Японии, кульминацией чего станет его прибытие на главный олимпийский стадион 23 июля.

Одна префектура недавно заявила, что пересматривает свое участие в мероприятии из-за опасений по поводу вируса.

“Ни криков, ни возгласов. Подбодрите, хлопая в ладоши, и соблюдайте соответствующую дистанцию на случай, если будет слишком много людей. Если выяснится, что на улицах скопилось много людей, эстафету факела можно остановить, поскольку мы отдаем приоритет безопасности”, – сказал заместитель генерального директора оргкомитета Юкихико Нуномура.

Необычные условия для эстафеты – основного предшественника Олимпийских игр в Токио-2020 – являются еще одним признаком трудностей, с которыми сталкиваются организаторы, пытаясь провести мероприятие с участием десятков тысяч спортсменов, официальных лиц и журналистов в разгар пандемии коронавируса.