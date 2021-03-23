Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 11:01

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22 марта

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Организатору акции в поддержку Стерненко под Офисом Зеленского сообщили о подозрении

Организатору акции в поддержку Сергея Стерненка, которая прошла под Офисом президента Владимира Зеленского в субботу, 20 марта, Сергею Филимонову сообщили о подозрении.

Вторник, 23 марта 2021, 11:38

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Филимонов отметил, что подозрение вручали без присутствия его адвоката.

Ему инкриминируют статью 296 ч. 4 – “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”, что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Теги: Офис Президента, акция протеста, підозра, Сергей Стерненко, Сергій Філімонов

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