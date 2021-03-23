Организатору акции в поддержку Стерненко под Офисом Зеленского сообщили о подозрении

Организатору акции в поддержку Сергея Стерненка, которая прошла под Офисом президента Владимира Зеленского в субботу, 20 марта, Сергею Филимонову сообщили о подозрении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Филимонов отметил, что подозрение вручали без присутствия его адвоката.

Ему инкриминируют статью 296 ч. 4 – “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”, что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.