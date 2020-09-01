Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более $250 млн.

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в г. Одесса, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.