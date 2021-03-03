Об этом сообщает ВВС.
Такое решение было принято после сексистского скандала вокруг бывшего руководителя Йоширо Мори.
От него требовали увеличить количество женщин в правлении до 40%, на что Мори ответил, они (женщины, – ред.) “слишком много говорят на собраниях”, затягивая их. Он говорил, что это раздражает, потому женщинам нужно установить конкретные временные рамки для высказываний во время встреч и совещаний.
После этого Мори ушел в отставку из-за скандала.
“У нас уже есть семь женщин-директоров, поэтому 19 из 45 будут женщинами-директорами. По расчетам, женщины будут составлять 42% членов совета”, – сообщили в оргкомитете “Токио-2020”.
Также члены оргкомитета отметили, что необходимо обратить внимание на аспект дальнейшего продвижения гендерного равенства в рамках “Токио-2020”, чтобы “восстановить доверие к оргкомитету”.
- В конце ноября 2020 года организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.