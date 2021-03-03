В исполнительный комитет Олимпийских игр в Токио добавят 12 новых женщин-директоров, тем самым увеличив количество женщин в правлении организации до 42%.

Об этом сообщает ВВС.

Такое решение было принято после сексистского скандала вокруг бывшего руководителя Йоширо Мори.

От него требовали увеличить количество женщин в правлении до 40%, на что Мори ответил, они (женщины, – ред.) “слишком много говорят на собраниях”, затягивая их. Он говорил, что это раздражает, потому женщинам нужно установить конкретные временные рамки для высказываний во время встреч и совещаний.

После этого Мори ушел в отставку из-за скандала.

“У нас уже есть семь женщин-директоров, поэтому 19 из 45 будут женщинами-директорами. По расчетам, женщины будут составлять 42% членов совета”, – сообщили в оргкомитете “Токио-2020”.

Также члены оргкомитета отметили, что необходимо обратить внимание на аспект дальнейшего продвижения гендерного равенства в рамках “Токио-2020”, чтобы “восстановить доверие к оргкомитету”.