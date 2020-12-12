В этом году новогодние праздники в Киеве организует проект Folk Ukraine, президентом которого является Игорь Добруцкий. Праздники уже приближаются, а следовательно усиливается внимание к новогодней елке и тематическим декорациям.

Об этом сообщают #Буквы.

Неожиданно вместо традиционной звезды верхушку главной елки страны украсили шляпой.

Руководитель организационного процесса Игорь Добруцкий сообщил, что волшебная шляпа будет “согревать” лесных героев, которые будут “жить” в дуплах сказочного пня, расположенного внизу елки.

Пока в социальных сетях активно обсуждают тему новогодних праздников в Киеве, мы напомним, что автор новогоднего проекта на Софиевской площади Игорь Добруцкий, похоже, пользуется авторитетом среди чиновников, ведь его бизнес активно работал во время весеннего локдауна.

Так, в субботу, 2 мая, в зоне отдыха “Добропарк” в Киевской области собрались толпы посетителей, чтобы посмотреть на цветущие тюльпаны несмотря на действующий в стране карантин.

За входной билет посетители тогда заплатили 50 гривен. Ленты социальных сетей пестрели яркими фотографиями с “Добропарка”. Чтобы взглянуть на более миллиона тюльпанов, украинцы ехали со всей страны. Более того, на подъезде к дендропарку были пробки, а на входе – очереди.

В то же время в “Добропарке” 26 апреля заявили, что они не работают из-за карантина и пообещали снова принимать посетителей, когда карантинные меры ослабят.

3 мая корреспондент #Букв решил самостоятельно проверить, принимает ли”Добропарк” посетителей. Таки, принимаел.

Соглашаемся, что миллионы цветущих тюльпанов выглядят роскошно, однако карантин установлен для всех, а не выборочно.

#Буквы обратились за комментариями к господину Добруцкому относительно функционирования “Добропарка” на карантине, а также касательно условий сотрудничества со столичной мэрией. Однако пока ответа нет.