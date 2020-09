В рамках 47-го сезона Ukrainian Fashion Week при поддержке Украинского культурного фонда состоялась презентация абсолютно нового мультидисциплинарного проекта – Ukraine is the Center of My Universe.

Об этом сообщают Буквы.

Ukraine is the Center of My Universe – новая диджитал-платформа, которая объединила известных в Украине и мире украинских дизайнеров и лидеров креативного сектора. По словам организаторов, “цель платформы − презентовать и продвигать украинское культурное движение, широко известное на мировой арене благодаря fashion-индустрии, на ведущих неделях моды”.

В рамках платформы были представлены украинские дизайнеры Litkovskaya, Frolov, Artemklimchuk, Dzhus и Przhonskaya: самые узнаваемые вещи из их новых коллекции были представлены на виртуальных – плазменных – вешалках. Также диджитал-пространство Ukraine is the Center of My Universe дополнили работы художников, музыкантов и программистов.

Айдентику околомодного проекта разработала британская креативная студия Foxall Studio.