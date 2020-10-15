Букет — это знак внимания, в котором заложен особый посыл. И правильный выбор цветочного подарка — настоящее искусство. Овладеть им не сложно, если есть хороший консультант. Он всегда на связи, и всегда готов генерировать новые идеи цветочных презентов. А также оперативно составлять и доставлять букеты. Восхитительно красивые, в трендовом дизайне и, конечно, свежие и благоухающие. Имя этого помощника — Dicentra.

Цветочный бутик впечатлений

Флористическое ателье “Дицентра” — лидер рынка по продаже стильных букетов. На сайте цветочного бутика представлен эксклюзивный ассортимент дизайнерских цветочных подарков и брендовых сладостей.

База постоянных клиентов насчитывает несколько десятков тысяч покупателей. Компания продает цветочную продукцию идеального качества, поэтому заказчики возвращаются сюда снова и снова.

Салон Dicentra — это не просто большой современный цветочный магазин, а настоящий бутик впечатлений. И конечно это:

лучшие флористы;

только свежие цветы;

доступная линейка цен;

удобные каналы оплаты;

большой ассортимент букетов;

клиентоориентированный сервис;

положительные отзывы заказчиков;

круглосуточная доставка цветов в Киеве.

В этом флористическом салоне можно заказать букет-настроение, букет-признание, букет-благодарность. Он обязательно будет особенным: с его помощью вы сможете продемонстрировать свой уникальный вкус.

Оперативная доставка цветов по Киеву

Приобретая цветы в шоу-руме или онлайн, знайте, что результат превзойдет ваши ожидания. Свежие, аккуратные, стильно оформленные букеты действительно достойны слов восхищения и восторга. Они прекрасны, они дарят радость и хорошее настроение.

В каталоге интернет-магазина “Дицентра” представлен огромный выбор:

монобукетов из роз;

композиций в шляпной коробке;

авторских цветочных ансамблей из эустомы, альстромерий, тюльпанов, хризантем и др.

Заказать любой букет из представленных в каталоге можно с мобильного устройства. Вы просто заходите на сайт, с помощью удобных фильтров выбираете букет и оставляете заявку.

Вам придется потратить всего несколько минут, не отрываясь от работы, учебы или домашних дел. И самое главное, что буквально через два часа цветочный подарок будет передан в руки адресата. Заказывать красивые цветы в Dicentra — просто и удобно.

Если вы клиент Dicentra, вам не нужно придумывать, как точнее, оригинальнее и красивее выразить свои чувства. Стоит просто заказать букет…