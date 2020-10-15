Цветочный бутик впечатлений

Флористическое ателье “Дицентра” — лидер рынка по продаже стильных букетов. На сайте цветочного бутика представлен эксклюзивный ассортимент дизайнерских цветочных подарков и брендовых сладостей.

База постоянных клиентов насчитывает несколько десятков тысяч покупателей. Компания продает цветочную продукцию идеального качества, поэтому заказчики возвращаются сюда снова и снова.

Салон Dicentra — это не просто большой современный цветочный магазин, а настоящий бутик впечатлений. И конечно это:

  • лучшие флористы;
  • только свежие цветы;
  • доступная линейка цен;
  • удобные каналы оплаты;
  • большой ассортимент букетов;
  • клиентоориентированный сервис;
  • положительные отзывы заказчиков;
  • круглосуточная доставка цветов в Киеве.

В этом флористическом салоне можно заказать букет-настроение, букет-признание, букет-благодарность. Он обязательно будет особенным: с его помощью вы сможете продемонстрировать свой уникальный вкус.

Оперативная доставка цветов по Киеву

Приобретая цветы в шоу-руме или онлайн, знайте, что результат превзойдет ваши ожидания. Свежие, аккуратные, стильно оформленные букеты действительно достойны слов восхищения и восторга. Они прекрасны, они дарят радость и хорошее настроение.

В каталоге интернет-магазина “Дицентра” представлен огромный выбор:

  • монобукетов из роз;
  • композиций в шляпной коробке;
  • авторских цветочных ансамблей из эустомы, альстромерий, тюльпанов, хризантем и др.

Заказать любой букет из представленных в каталоге можно с мобильного устройства. Вы просто заходите на сайт, с помощью удобных фильтров выбираете букет и оставляете заявку.

Вам придется потратить всего несколько минут, не отрываясь от работы, учебы или домашних дел. И самое главное, что буквально через два часа цветочный подарок будет передан в руки адресата. Заказывать красивые цветы в Dicentra — просто и удобно.

Если вы клиент Dicentra, вам не нужно придумывать, как точнее, оригинальнее и красивее выразить свои чувства. Стоит просто заказать букет…