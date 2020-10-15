Цветочный бутик впечатлений
Флористическое ателье “Дицентра” — лидер рынка по продаже стильных букетов. На сайте цветочного бутика представлен эксклюзивный ассортимент дизайнерских цветочных подарков и брендовых сладостей.
База постоянных клиентов насчитывает несколько десятков тысяч покупателей. Компания продает цветочную продукцию идеального качества, поэтому заказчики возвращаются сюда снова и снова.
Салон Dicentra — это не просто большой современный цветочный магазин, а настоящий бутик впечатлений. И конечно это:
- лучшие флористы;
- только свежие цветы;
- доступная линейка цен;
- удобные каналы оплаты;
- большой ассортимент букетов;
- клиентоориентированный сервис;
- положительные отзывы заказчиков;
- круглосуточная доставка цветов в Киеве.
В этом флористическом салоне можно заказать букет-настроение, букет-признание, букет-благодарность. Он обязательно будет особенным: с его помощью вы сможете продемонстрировать свой уникальный вкус.
Оперативная доставка цветов по Киеву
Приобретая цветы в шоу-руме или онлайн, знайте, что результат превзойдет ваши ожидания. Свежие, аккуратные, стильно оформленные букеты действительно достойны слов восхищения и восторга. Они прекрасны, они дарят радость и хорошее настроение.
В каталоге интернет-магазина “Дицентра” представлен огромный выбор:
- монобукетов из роз;
- композиций в шляпной коробке;
- авторских цветочных ансамблей из эустомы, альстромерий, тюльпанов, хризантем и др.
Заказать любой букет из представленных в каталоге можно с мобильного устройства. Вы просто заходите на сайт, с помощью удобных фильтров выбираете букет и оставляете заявку.
Вам придется потратить всего несколько минут, не отрываясь от работы, учебы или домашних дел. И самое главное, что буквально через два часа цветочный подарок будет передан в руки адресата. Заказывать красивые цветы в Dicentra — просто и удобно.
Если вы клиент Dicentra, вам не нужно придумывать, как точнее, оригинальнее и красивее выразить свои чувства. Стоит просто заказать букет…