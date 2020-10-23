Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

“Очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день выборов, которое планирует оплатить партия “Слуга народа”, – отметила она.

По словам Айвазовской, ОПОРА получила информацию от компаний, которые сейчас набирают людей (проводят рекрутинги) для организации этого опроса.

Так, около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые 25 октября будут работать у входа на избирательные участки.

“Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части. Исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки”, – рассказала Айвазовская.

Согласно данным ОПОРы, с волонтерами планируется заключать гражданско-правовые договоры подряда. Они будут проводить опрос и получать оплату в размере 1200 гривен.

“Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки, – около 1200 гривен. А если речь идет о гражданско-правовых договорах, то к ним нужно добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн гривен, если мы говорим о сумме, с которой будут еще уплачены налоги, а также компенсировано 40 гривен координаторам за каждого дополнительно приведенного человека”, – подчеркнула Айвазовская.

ОПОРА призывает президента Владимира Зеленского “воздержаться от любых форм прямой или косвенной агитации на завершающем этапе избирательного процесса, в том числе при комментировании проведения инициированного им опроса”.

А Национальную полицию в ОПОРе призывают “должным образом реагировать на возможные случаи проведения запрещенной законодательством Украины агитации во время проведения опроса”.

(На видео – с 10:10)

“Опрос Зеленского”

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

Впоследствии он озвучил эти пять вопросов:

“Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

“Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

“Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

“Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

“Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

Впоследствии в “Слуге народа” заявили, что всеукраинский опрос, который инициировал Владимир Зеленский, проведут за деньги партии.