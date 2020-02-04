Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что плата за услуги транспортировки газа и за его потребление будут отображаться в одной платежке.

Об этом шла речь в шоу “Свобода Слова” на телеканале ICTV.

“Сейчас нарабатывается…. Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы это (плата за транспортировку газа — ред.) была отдельная статья. Чтобы это было отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, — сказал министр.

На видео с 4 минуты