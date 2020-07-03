В ноябре в Карловых Варах (Чехия) состоится промо-показ фильмов, которые планировали продемонстрировать в рамках фестиваля, который перенесли в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Variety.

В 2020 году не будет кинофестиваля официально. 55-й фестиваль перенесли на 2021 год.

Вместо этого в ноябре в городе проведут промо-показ некоторых фильмов, запланированных для показа в рамках фестиваля.

Мероприятие состоится под названием “Карловы Вары IFF 54½”. Он пройдет с 18 по 21 ноября.

В рамках фестиваля будут представлены 30 картин. Их также покажут в рамках запланированного на 2021 год фестиваля.

Также в рамках фестиваля в чешских кинотеатрах с 3 по 11 июля будут показывать 16 отобранных конкурсных картин.