Об этом сообщает Variety.
В 2020 году не будет кинофестиваля официально. 55-й фестиваль перенесли на 2021 год.
Вместо этого в ноябре в городе проведут промо-показ некоторых фильмов, запланированных для показа в рамках фестиваля.
Мероприятие состоится под названием “Карловы Вары IFF 54½”. Он пройдет с 18 по 21 ноября.
В рамках фестиваля будут представлены 30 картин. Их также покажут в рамках запланированного на 2021 год фестиваля.
Также в рамках фестиваля в чешских кинотеатрах с 3 по 11 июля будут показывать 16 отобранных конкурсных картин.
- В Вене состоится крупнейший австрийский кинофестиваль Viennale, на котором впервые будет представлена программа украинского кино.