В МАУ не видят среди возможных причин падения Boeing-737-800 в Тегеране ошибку экипажа.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, сообщают #Буквы.

“Командир самолета Владимир Японенко – более 11 тысяч часов полетов. Алексей Наумкин – это инструктор – 12 тысяч часов налета, 6600 часов на [Boeing] 737. Второй пилот – Сергей Хоменко – 7600 часов налета на самолете 737. Учитывая сложность самого рейса, продолжительность полета, был усилен экипаж. Перед вылетом экипаж проживал в гостинице в Тегеране. Стоит отметить, что аэропорт Тегерана не является простым аэропортом. Все наши подготовки к полетам происходят исключительно на территории аэропорта”, – сказал он.

По его словам, руководство компании называет минимальной ошибку экипажа в данной ситуации.

“Учитывая то, что самолет набрал 2400 м высоты, ошибка экипажа – минимальна”, – подчеркнул Сосновский.

“На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет”, – сказал Сосновский.

Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.