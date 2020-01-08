Об этом на брифинге рассказал вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, сообщают #Буквы.
“Командир самолета Владимир Японенко – более 11 тысяч часов полетов. Алексей Наумкин – это инструктор – 12 тысяч часов налета, 6600 часов на [Boeing] 737. Второй пилот – Сергей Хоменко – 7600 часов налета на самолете 737. Учитывая сложность самого рейса, продолжительность полета, был усилен экипаж. Перед вылетом экипаж проживал в гостинице в Тегеране. Стоит отметить, что аэропорт Тегерана не является простым аэропортом. Все наши подготовки к полетам происходят исключительно на территории аэропорта”, – сказал он.
По его словам, руководство компании называет минимальной ошибку экипажа в данной ситуации.
“Учитывая то, что самолет набрал 2400 м высоты, ошибка экипажа – минимальна”, – подчеркнул Сосновский.
“На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет”, – сказал Сосновский.
Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.