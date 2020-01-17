Соответствующее заявление глава МИД сделал, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Это была первая реакция в состоянии шока, которое пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди, где разбился самолет. Посольство сделало небольшую ошибку в том, что оно подало официальную информацию от иранской стороны, не указав, что это по информации иранской стороны”, – подчеркнул Пристайко.
Министр признал, что посольству следовало тогда воздержаться “от столь ответственного заявления”.
“Единственное, что оправдывает посольство, – это то, что оно пыталось как можно скорее сообщить гражданам о том, что эта трагедия произошла. Мы попытались как можно скорее устранить эту проблему. Сняли это заявление с сайта посольства и дальше были гораздо более осторожны в наших высказываниях”, – отметил Пристайко.
“Еще раз я приношу извинения в первую очередь семьям жертв”, – добавил он.
Напомним, в день крушения самолета Boeing-737 посольство Украины в Иране обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.
“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в сообщении.
Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде: из него исчез абзац о технических причинах катастрофы.
Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что заявление посольства Украины в Иране было санкционировано украинскими властями в Киеве.
“Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно”, – заявлял он.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.