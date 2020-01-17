Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принес извинения за заявление украинского посольства в Иране от 8 января о том, что самолет МАУ разбился вблизи Тегерана якобы по техническим причинам.

Соответствующее заявление глава МИД сделал, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Это была первая реакция в состоянии шока, которое пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди, где разбился самолет. Посольство сделало небольшую ошибку в том, что оно подало официальную информацию от иранской стороны, не указав, что это по информации иранской стороны”, – подчеркнул Пристайко.

Министр признал, что посольству следовало тогда воздержаться “от столь ответственного заявления”.

“Единственное, что оправдывает посольство, – это то, что оно пыталось как можно скорее сообщить гражданам о том, что эта трагедия произошла. Мы попытались как можно скорее устранить эту проблему. Сняли это заявление с сайта посольства и дальше были гораздо более осторожны в наших высказываниях”, – отметил Пристайко.

“Еще раз я приношу извинения в первую очередь семьям жертв”, – добавил он.

Напомним, в день крушения самолета Boeing-737 посольство Украины в Иране обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.

“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в сообщении.

Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде: из него исчез абзац о технических причинах катастрофы.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что заявление посольства Украины в Иране было санкционировано украинскими властями в Киеве.

“Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно”, – заявлял он.