Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

“Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за парты школьники вернутся через неделю – 29 октября.

В КГГА добавили, что сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем будут работать по определенному регламенту.