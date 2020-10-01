В Украине с 1 октября стартует военный призыв, выводят из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты образцов до 2003 года. В октябре также начинается отопительный сезон. А еще украинцев 25 октября ждут местные выборы.

Об этом рассказывают #Буквы.

Военный призыв

К призыву подлежат юноши в возрасте 18-27 лет. Продлится призыв к концу этого года. Сейчас в армии рассчитывают призвать 13 570 украинцев.

Граждан призывного возраста, не завершивших обучение в школе, на срочную военную службу не будут призывать.

Из-за эпидемии коронавируса каждом призывнику будут проводить лабораторное тестирование на COVID-19.

Согласно закону “О воинской обязанности и военной службе”, срок службы в армии составляет:

18 месяцев – для призывников, не имеющих высшего образования;

12 месяцев – для призывников с академической степенью магистра.

В случае объявления военного положения или мобилизации, срочники не подлежат увольнению в запас и продолжают служить до принятия решения о демобилизации.

Монеты 25 коп. и старые банкноты

С сегодняшнего дня выходят из обращения монеты номиналом 25 копеек и гривны старых образцов до 2003 года.

Сейчас монеты номиналом 25 копеек не размениваются из-за выведения в прошлом году из обращения монет – 1, 2 и 5 копеек.

Банкноты, введенные до 2003 года, пока составляют около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

Кроме того, Нацбанк с 1 октября 2020 будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).

Сезон отопления

В октябре традиционно начинается отопительный сезон. Тепло в доме украинцев подают, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 °C. Обычно это вторая половина месяца.

Газ для теплокоммунэнерго будет продавать “Нафтогаз” в рамках PSO (Public service obligations).

В сентябре “Нафтогаз” повысил цену на газ для тепловиков – до 5183 грн за тысячу кубов (с НДС и транспортировкой). Хотя говорят, что это на 7% ниже, чем в сентябре прошлого года.

Ранее компания НАК “Нафтогаз Украины” анонсировала повышение цены на газ для бытовых потребителей (для своих клиентов) в сентябре.

Так, цена на природный газ в рамках тарифа “Місячний” составит в сентябре 4,7 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Это на 1,46 грн/куб. м превышает августовскую цену (или примерно на 45%).

В рамках тарифа “Годовой” цена газа с 1 по 15 сентября, как и в августе, составит 4,73 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Но с 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб. м (подорожает примерно на 10%).

В “Нафтогазе” объясняют рост цен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах (которое традиционно происходит накануне отопительного сезона).

Местные выборы

На 25 октября в Украине пройдут местные выборы – украинцы будут выбирать мэров городов, сельских голов, а также депутатов в местные, районного и областного советов. 5 сентября официально стартовал избирательный процесс.

Стоит отметить, что в 2020 году правила избирательной кампании изменились. Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 000. В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвиженцами.

Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.

Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.

Результаты выборов ЦИК должна объявить в течение 3-6 ноября.

Кроме того, в день местных выборов Украина перейдет на зимнее время.

Поездки на авто за городом

С начала октября на загородных дорогах необходимо включать ближний свет фар. Так авто становится более заметным для других водителей и пешеходов.

Эта норма действует с октября по май. Нарушителям грозит штраф 425 грн.