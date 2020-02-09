До важнейшего события в мире кино, ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", остались считанные часы. В преддверии грандиознейшего события киномира #Буквы рассказывают о голливудских звездах, которые еще не удостоились престижной награды.

Эми Адамс

Американская актриса и певица шесть раз номинировалась на премию “Оскар”, в том числе за фильмы “Сомнение”, “Мастер”, “Афера по-американски” и “Прибытие”, но кинокритики никак не отметили Адамс.

Зато она является обладательница двух премий “Золотой глобус” за главную роль в трагикомедии “Афера по-американски” и за главную роль в драме “Большие глаза”.

Джонни Депп

Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер, которому наибольшую известность принесли роли в фильмах Тима Бертона, трижды номинировался на “Оскар”. В частности, за картины “Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит”, “Волшебная страна” и “Пираты Карибского моря: Проклятие “Черной жемчужины”.

Однако Деппу получить заветную статуэтку ни разу не удалось.

Роберт Дауни (младший)

Американский актер, продюсер и музыкант дважды был номинирован на премию за роль в “Железном Человеке” и “Чаплине”, однако оба раза критики отдавали награду другим.

Джим Керри

Канадо-американский актер, комик, сценарист и продюсер является рекордсменом по количеству престижных номинаций и наград, но не удостоился ни одного “Оскара”.

В одном из интервью Керри признавался, что очень хочет получить премию:

“…Я буду неудовлетворен до тех пор, пока не окажусь в потоке света перед камерой с благодарственной речью. Вы понимаете, о чем я… Я не знаю, каким образом я добуду “Оскара” и что мне придется для этого сделать. Да, такой я тщеславный!..” – сказал он.

Кира Найтли

Английская актриса является двукратной номинанткой на премию “Оскар” за роль Элизабет Беннет в фильме “Предубеждения и гордость” и за роль Анны Карениной в фильме “Анна Каренина”.

Уилл Смит

Американский актер ни разу не получал “Оскар” за свои фильмы, однако в карьере Смита насчитывается две номинации на премию. В 2001 году за роль Мохаммеда Али в одноименном байопике, вторая его номинация на эту премию была в 2006 году.

Хью Джекман

Австралийский актер и продюсер, которому популярность принесла роль супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов “Люди Икс”, является обладателем номинации на “Оскар” за роль в мюзикле “Отверженные”, но удостоится награды Джекман не смог.

Дженнифер Энистон

Американская актриса, продюсер и бизнесвумен, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC “Друзья”, так и не получила “Оскар”. Более того, Энистон даже не номинировали на престижную кинопремию.

Брэдли Купер

Американский актер, продюсер и режиссер, чьим дебютом на большом экране стала роль в кинокомедии “Жаркое американское лето” был номинирован на премию, но статуэтку так и не получил.

Стоит отметить, что в этом году Купер снова поборется за премию, как продюсер в номинации лучший фильм за картину “Джокер”.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель удостоилась множества европейских наград за такие фильмы, как “Квартира”, “Малена”, “Матрица и “Страсти Христовы”. Однако на “Оскар” ее не номинировали. Более того актриса ни разу не была на церемонии даже в качестве гостьи.