Среди номинантов были: Антонио Бандерас за роль в драме “Боль и слава”; Леонардо Ди Каприо – “Однажды в Голливуде”, Адам Драйвер – “Брачная история”, Джонатан Прайс – “Два папы”, Хоакин Феникс – “Джокер”.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020