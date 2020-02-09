«Оскар 2020»: полный список номинантов

Лучший фильм:
“Ford против Ferrari”
“Ирландец”
“1917”
“Джокер”
“Однажды… в Голливуде”
“Паразиты”
“Кролик Джоджо”
“Маленькие женщины”
“Брачная история”
Лучший фильм на иностранном языке:
“Паразиты” (Южная Корея)
“Корпус Кристи” (Польша)
“Страна меда” (Северная Македония)
“Боль и слава” (Испания)
“Отверженные” (Франция)
Лучший актер:
Хоакин Феникс – “Джокер”
Леонардо Ди Каприо – “Однажды… в Голливуде”
Адам Драйвер – “Брачная история”
Джонатан Прайс – “Два Папы”
Антонио Бандерас – “Боль и слава”
Лучшая актриса:
Синтия Эриво – “Гарриет”
Скарлетт Йоханссон – “Брачная история”
Рене Зеллвегер – “Джуди”
Сирша Ронан – “Маленькие женщины”
Шарлиз Терон – “Скандал”
Лучший режиссер:
Пон Чжун Хо – “Паразиты”
Сэм Мендес – “1917”
Тодд Филлипс – “Джокер”
Мартин Скорсезе – “Ирландец”
Квентин Тарантино – “Однажды… в Голливуде”
Лучший актер второго плана:
Том Хэнкс – “Прекрасный день по соседству”
Энтони Хопкинс – “Два папы”
Аль Пачино – “Ирландец”
Джо Пеши – “Ирландец”
Брэд Питт – “Однажды… в Голливуде”
Лучшая актриса второго плана:
Кэти Бейтс – “Дело Ричарда Джуэлла”
Лора Дерн – “Брачная история”
Скарлетт Йоханссон – “Кролик Джоджо”
Флоренс Пью – “Маленькие женщины”
Марго Робби – “Скандал”
Лучший дизайн костюмов:
“Джокер”
“Ирландец” “Однажды… в Голливуде”
“Кролик Джоджо”
“Маленькие женщины”
Лучшая песня:
I Can’t Let You Throw Yourself Away – “История игрушек 4”
(I’m Gonna) Love Me Again – “Рокетмен”
Stand Up – “Гарриет”
I’m Standing With You – “Прорыв”
Into The Unknown – “Холодное сердце 2”
Лучшие визуальные эффекты:
“1917”
“Мстители: Финал” ”
Ирландец”
“Король Лев”
“Звёздные войны: Скайуокер. Восход”
Лучший анимационный фильм:
“Клаус”
“История игрушек 4”
“Как приручить дракона 3”
“Потерянное звено”
“Я потерял тело”
Лучший макияж и прическа:
“Бомбочка”
“Джокер”
“Джуди”
“Малифисента: Хозяйка зла”
“1917”
- В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится грандиозное событие – 92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира “Оскара”.#Буквы рассказывают, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.