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«Оскар 2020»: полный список номинантов

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится грандиозное событие – 92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира “Оскара”.

Воскресенье, 9 февраля 2020, 22:27
#Буквы напоминают о номинантах этого года в основных категориях.

Лучший фильм:

“Ford против Ferrari”

“Ирландец”

“1917”

“Джокер”

“Однажды… в Голливуде”

“Паразиты”

“Кролик Джоджо”

“Маленькие женщины”

“Брачная история”

Лучший фильм на иностранном языке:

“Паразиты” (Южная Корея)

“Корпус Кристи” (Польша)

“Страна меда” (Северная Македония)

“Боль и слава” (Испания)

“Отверженные” (Франция)

Лучший актер:

Хоакин Феникс – “Джокер”

Леонардо Ди Каприо – “Однажды… в Голливуде”

Адам Драйвер – “Брачная история”

Джонатан Прайс – “Два Папы”

Антонио Бандерас – “Боль и слава”

Лучшая актриса:

Синтия Эриво – “Гарриет”

Скарлетт Йоханссон – “Брачная история”

Рене Зеллвегер – “Джуди”

Сирша Ронан – “Маленькие женщины”

Шарлиз Терон – “Скандал”

Лучший режиссер:

Пон Чжун Хо – “Паразиты”

Сэм Мендес – “1917”

Тодд Филлипс – “Джокер”

Мартин Скорсезе – “Ирландец”

Квентин Тарантино – “Однажды… в Голливуде”

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс – “Прекрасный день по соседству”

Энтони Хопкинс – “Два папы”

Аль Пачино – “Ирландец”

Джо Пеши – “Ирландец”

Брэд Питт – “Однажды… в Голливуде”

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бейтс – “Дело Ричарда Джуэлла”

Лора Дерн – “Брачная история”

Скарлетт Йоханссон – “Кролик Джоджо”

Флоренс Пью – “Маленькие женщины”

Марго Робби – “Скандал”

Лучший дизайн костюмов:

“Джокер”

“Ирландец” “Однажды… в Голливуде”

“Кролик Джоджо”

“Маленькие женщины”

Лучшая песня:

I Can’t Let You Throw Yourself Away – “История игрушек 4”

(I’m Gonna) Love Me Again – “Рокетмен”

Stand Up – “Гарриет”

I’m Standing With You – “Прорыв”

Into The Unknown – “Холодное сердце 2”

Лучшие визуальные эффекты:

“1917”

“Мстители: Финал” ”

Ирландец”

“Король Лев”

“Звёздные войны: Скайуокер. Восход”

Лучший анимационный фильм:

“Клаус”

“История игрушек 4”

“Как приручить дракона 3”

“Потерянное звено”

“Я потерял тело”

Лучший макияж и прическа:

“Бомбочка”

“Джокер”

“Джуди”

“Малифисента: Хозяйка зла”

“1917”

  • В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится грандиозное событие – 92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира “Оскара”.#Буквы рассказывают, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.
Теги: Джокер, Оскар2020

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