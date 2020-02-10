Об этом сообщается на сайте “Оскара”.

Стоит отметить, что это не первый “Оскар” американской актрисы. У нее уже есть статуэтка в номинации “Лучшая женская роль второго плана” за фильм “Холодная гора” 2003 года.

Также в этой номинации были представлены: Синтия Эриво – “Гарриет”, Скарлетт Йоханссон – “Брачная история”, Сирша Ронан – “Маленькие женщины”, Шарлиз Терон – “Секс-бомба”.